Dolná komora talianskeho parlamentu schválila zvýšenie dlhu

Taliansky premiér Paolo Gentiloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. februára (TASR) - Dolná komora talianskeho parlamentu dnes schválila návrh vlády na zvýšenie verejného dlhu o 20 miliárd eur na financovanie záchranného balíka pre banku Monte dei Paschi di Siena (MPS) a ďalších problematických bánk.Premiér Paolo Gentiloni na sociálnej sieti Twitter napísal, že je to krok vpred a zabezpečí väčšiu ekonomickú bezpečnosť rodinám aj podnikom.Európska únia už na konci decembra schválila rozhodnutie talianskej vlády pomôcť najstaršej banke na svete, ktorá nedokázala vlastnými silami získať v určenom termíne potrebný kapitál a splniť tak podmienky Európskej centrálnej banky (ECB).MPS, tretia najväčšia banka v Taliansku, dopadla najhoršie pri vlaňajších júlových záťažových testoch Európskeho úradu pre dohľad nad bankami. Tie odhalili, že nemá dostatok vlastného kapitálu, ktorým by dokázala pokryť straty zo zlých úverov.Bankový sektor v Taliansku už roky zápasí s problémami. Dlhá recesia ekonomiky prinútila mnohé firmy aj domácnosti vyhlásiť platobnú neschopnosť. Banky tak čelia množstvu zlých úverov.Podľa talianskej centrálnej banky hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v rokoch 2007-2012 klesol o 7 percentuálnych bodov a priemyselná produkcia sa znížila až o 25 %. Podiel zlých úverov na celkovom objeme všetkých bankových pôžičiek sa pritom do polovice roka 2015 takmer strojnásobil na 12,3 % zo 4,5 % na konci roka 2007.Taliansko má však aj druhý najvyšší štátny dlh v Európskej únii, po Grécku. Podľa údajov Eurostatu v 1. kvartáli 2016 dosiahol 135 % HDP.