Domáci Dáni porazili Nórsko: Všetky góly padli v presilovkách

Dánski hráči, archívna snímka.

Dánsko - Nórsko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 20. N. Jensen (P. Larsen, Regin), 27. N. Jensen (P. Larsen, Bjorkstrand), 34. Storm (Bödker, Jensen). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Mayer (USA) - Šefčík (SR), McCrank (Kan.), vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.



Dánsko: Andersen - Nich. Jensen, O. Lauridsen, Lassen, Larsen, Nich. Jensen, D. Nielsen, Kristensen - Bjorkstrand, F. Nielsen, Bödker - Hardt, Regin, Storm - Nick. Jensen, Jesp. Jensen, Bau Hansen - Christensen, Jakobsen, Russel



Nórsko: Haukeland - Bonsaksen, Holös, Bull, Johannesen, Espeland, Sörvik, Sveum - Kristiansen, Roest, Röymark - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Salsten, Bastiansen, Olsen - Hoff, Forsberg, Thoresen



1. USA 4 2 2 0 0 15:6 10



2. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10



3. Fínsko 4 3 0 0 1 25:5 9



4. Dánsko 5 2 1 0 2 10:15 8



5. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6



6. Nemecko 4 1 0 2 1 12:12 5



7. Nórsko 5 0 1 1 3 7:22 3



8. Kórejská rep. 4 0 0 0 4 2:29 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v zápase B-skupiny MS nad Nórskom 3:0. Domáci reprezentanti ťažili z výborných presiloviek, v ktorých dosiahli všetky tri góly. Dvojgólovým hrdinom Dánom bol Nicklas Jensen, čisté konto si udržal brankár Frederik Andersen. Nóri neskórovali už v treťom zápase v rade.Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík. Dáni nastúpia na ďalší zápas v sobotu od 16.15 proti výberu Kórejskej republiky, súperom Nórov budú v nedeľu od 16.15 reprezentanti USA.Dáni išli za víťazstvom od prvých minút, no svoju prevahu v prvej tretine dlho nevedeli prejaviť aj na skóre. Nóri pôsobili najmä v ofenzíve bezzubo, aktívnejšie korčuľujúci Dáni boli v prvej tretine lepším mužstvom. Do kabín odchádzali s vedením 1:0, po tom, čo Jensen využil presiilovku v 20. minúte.V druhej časti sa hra vyrovnala, no Dáni ťažili z presiloviek. V 27. minúte predviedli jednoduchú realizáciu početnej výhody, v ktorej sa tvrdou strelou opäť presadil Jensen. Dôležitý gól na 3:0 pridal opäť v presilovke Storm, ktorý pred Haukelandom využil výbornú prihrávku Bödkera a od 34. minúty bolo 3:0.Nóri postupne zlepšovali svoj výkon a tretia časť bola dlho herne v ich réžii. Dáni, vedomí si trojgólového náskoku, sa sústredili na defenzívu. Nóri síce v tretej časti výrazne prestrieľali súpera, ale vyložených gólových príležitostí mali minimum.