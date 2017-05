Donald Trump sa stretol vo Vatikáne s pápežom

Americký prezident Donald Trump (vpravo) sa rozpráva s pápežom Františkom počas súkromnej audiencie vo Vatikáne 24. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 24. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump prišiel dnes ráno do Apoštolského paláca vo Vatikáne na súkromnú audienciu u pápeža. Obaja muži si podali ruky a pózovali fotografom - Trump so svojím stabilným úsmevom, František vyzeral vážnejšie. Potom fotografov poslali z miestnosti preč, informovala agentúra DPA.Trump a pápež sa v mnohých veciach názorovo rozchádzajú. Pápež František napríklad začiatkom minulého roka ostro kritizoval sľub Trumpovej predvolebnej kampane vybudovať múr na hraniciach USA s Mexikom i jeho deklaráciu, že Spojené štáty by nemali prijímať moslimských imigrantov a utečencov, pripomenula AP.Trump navštívil Vatikán na svojej prvej zahraničnej ceste, ktorá ho už zaviedla do Saudskej Arábie a Izraela. Z Ríma dnes popoludní odcestuje do Bruselu.