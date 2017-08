Dopravu vo Frankfurte dočasne ochromila prudká búrka

Búrka,ilustračné foto Foto: Screenshot You Tube Foto: Screenshot You Tube

Frankfurt nad Mohanom 15. augusta (TASR) - Dopravu v okolí nemeckého Frankfurtu nad Mohanom dnes takmer úplne ochromilo extrémne počasie. Na letisku zrušili alebo odložili desiatky letov, prevádzku dočasne prerušili. Železničnú premávku v oblasti popoludní úplne prerušili na asi 30 minút. Informácie priniesol Hesenský rozhlas a tlačová agentúra DPA.Hasiči prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí informovali, že rozmary prírody si vyžiadali už doteraz 160 výjazdov predovšetkým s ohľadom na vyvrátené stromy a zaplavené pivnice. Ich prítomnosť si však vyžiadal aj požiar obytného objektu, ktorý zapríčinil zásah blesku, či situácia v Rüsselsheime, kde sa pod vodou ocitlo policajné parkovisko. Na diaľničných úsekoch bojovali motoristi s hrozbou aquaplaningu.Búrka sprevádzaná bleskami a hromobitím, ktorá by trvala dlhší čas, predstavuje v prípade frankfurtského letiska s 57 štartmi a pristátiami za hodinu mimoriadny problém, a to osobitne, ak dôjde k prerušeniu prevádzky letiska v neskorých popoludňajších alebo večerných hodinách, čo sa dnes, našťastie, nestalo. Od 23.00 h platí totiž aj tu zákaz lietania, a to leteckým spoločnostiam potom nezostane iná možnosť, ako inkriminovaný let zrušiť.Meteorológovia varovali vopred pred intenzívnymi zrážkami sprevádzanými ďalšími búrkovými javmi v desiatich okresoch v južnej časti Hesenska.