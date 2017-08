Dopyt zo zahraničia zvyšuje vývoz nemeckých strojárskych firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Zotavenie sa svetovej ekonomiky prináša rastové podnety pre vývoz nemeckých strojárskych firiem. Za prvých šesť mesiacov tohto roku vyviezli stroje a zariadenia za 82,4 miliardy eur. Výsledok bol medziročne lepší o 5,9 %. Dnes o tom informovalo odvetvové združenie VDMA.Pred rokom v porovnaní s prvou polovicou roku 2015 bol medziročný výsledok mierne horší.uviedol hlavný ekonóm VDMA Ralph Wiechers.Prírastok vývozu do Číny dosiahol 22,6 %. Do Spojených štátov bol 7,3 %. Po silnom poklese sa zotavil aj vývoz do Ruska. Zaznamenal sa jeho index vzostupu vyše 20 %. Ruská ekonomika sa po prudkom poklese cien ropy na svetovom trhu dostala do krízy. K tomu sa pridružili medzinárodné sankcie EÚ a USA v súvislosti s ukrajinskou krízou.Nemecký strojársky vývoz do EÚ vzrástol len o 2 % a dosiahol 38,1 miliardy eur. Na rozdiel od iných trhov sveta bol vývoz nemeckých firiem silnejší v predchádzajúcich rokoch.