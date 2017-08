Dospelých pacientov u nefrológov pribúda, často to súvisí s cukrovkou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. augusta (TASR) - Počet dospelých pacientov u nefrológa pribúda. Vlani sledovali lekári v týchto ambulanciách približne 191.000 pacientov, z toho asi 150.000 vo veku od 19 rokov. Ide o dlhodobo stúpajúci trend, napríklad v roku 2011 to bolo 126.000 dospelých. Vyplýva to z najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Problémy s obličkami spôsobuje napríklad cukrovka či vysoký krvný tlak. Počet chorých s ich poškodením v dôsledku diabetu vzrástol od roku 2011 o takmer 30 percent (skoro 36.000 ľudí). "Rovnako sa zvyšuje aj počet chorých s poškodením obličiek hypertenziou, v minulom roku bolo takýchto prípadov takmer 23.000," uvádza NCZI. Problémy s obličkami mali vlani aj deti a mladiství (približne 41.600 pacientov). Najčastejšie sa u nich vyskytoval zápal.Minulý rok poskytovalo zdravotnú starostlivosť 77 dialyzačných stacionárov. Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) sa zapojilo takmer 4500 pacientov. Transplantáciu obličiek vlani lekári vykonali 131 pacientom.