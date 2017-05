DRAGÚN: BVS hospodári zle, jej zisk sa prepadol o 84 percent

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo/Sushanta Das Foto: TASR/AP Photo/Sushanta Das

Bratislava 11. mája (TASR) – Hospodárenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), strategického podniku hlavného mesta, za posledné obdobie je neuspokojivé. Tvrdí to občiansky aktivista Miroslav Dragun z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja. Odvoláva sa pritom na portál finstat.sk, podľa ktorého sa zisk BVS v minulom roku prepadol o 84 percent na úroveň takmer 500.000 eur a tržby jej narástli na 88,42 milióna eur." uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Dragun. Podľa finstat.sk mala BVS v roku 2015 zisk tri milióny eur a vlani 497.481 eur. Tržby v roku 2015 boli na úrovni 87,78 milióna eur a minulý rok vo výške 88,42 milióna eur.Dragun tvrdí, že BVS je zo všetkých strategických bratislavských mestských podnikov najhoršie hospodáriacou firmou za rok 2016. "" podotkol. Je si takmer istý, že za tým nie sú investície do infraštruktúry, ale zlé hospodárenie. Poukázala pritom na mestské spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a Dopravný podnik Bratislava (DPB), kde ako tvrdí, rástli tržby a aj zisky. Dragun upozornil tiež, že tieto spoločnosti už majú schválený investičný, finančný a obchodný plán na rok 2017, kým BVS ešte nie.Koncom apríla generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč v prípade meškania schválenia strategických dokumentov na rok 2017 uviedol, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) museli začiatkom roka prejsť na dvojzložkovú cenu. "" vysvetlil s tým, že mali dva až tri mesiace na to, aby túto zmenu zvládli. "Toto je jeden zo zásadných faktorov, ktorý odsunul plánovacie dokumenty," podotkol.V prípade hospodárenia skonštatoval, že BVS je regulovaný subjekt, ktorý nie je zameraný len na tvorbu zisku. "" povedal Lukáč. V predchádzajúcich rokoch podľa jeho slov BVS podstatne viac investovala. "skonštatoval s tým, že BVS sa v súčasnosti nachádza v stabilizovanom stave.