Drahoš v kampani vyčerpal limit 50 miliónov, Zeman o polovicu menej

Na kombosnímke prezidentskí kandidáti Miloš Zeman (vľavo) a Jiří Drahoš Foto: combo TASR Foto: combo TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. januára (TASR) - Kandidáti na českého prezidenta Jiří Drahoš a Miloš Zeman minuli pred druhým kolom prezidentských volieb na svoje kampane milióny českých korún. Zatiaľ čo bývalý šéf Akadémie vied ČR dosiahol limit 50 miliónov, Zeman celkovo utratil približne 22 miliónov, porovnal spravodajský portál Novinky.cz.Podľa dostupných informácií úradujúci český prezident v prvom kole do svojej kampane investoval približne 17 miliónov Kč a v druhom okolo päť miliónov. Drahoš minul v prvom kole zhruba 36 miliónov a pred finišom kampane, takmer na korunu presne, 14 miliónov, a tým vyčerpal maximálnu možnú čiastku stanovenú na volebnú kampaň, a to 50 miliónov Kč.Informácie museli obaja kandidáti zverejniť do pondelňajšej polnoci.Zatiaľ čo pred druhým kolom tím Miloša Zemana vložil peniaze predovšetkým do bilbordov a inzercie, Drahoš naopak investoval predovšetkým do kontaktnej kampane po Českej republike.Kampane súperov v boji o prezidentské kreslo porovnal v rozhovore pre TASR Adam Znášik, slovenský expert na politický marketing.domnieva sa spoluzakladateľ spoločnosti, ktorá mala na starosti kampaň súčasného slovenského prezidenta Andreja Kisku.Jiří Drahoš sa podľa neho zase zameral na širší okruh voličov.skonštatoval.Krátko pred druhým kolom prezidentských volieb by už kandidáti nemali riskovať, tvrdí Znášik.uzavrel.