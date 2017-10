Dráma na pôrodnej sále, v Trebišove začala horieť mladá mamička

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Trebišov 18. októbra (TASR) – Počas pôrodu na operačnej sále v trebišovskej nemocnici došlo v utorok (17.10.) k vznieteniu výparov dezinfekčného roztoku. Rodiaca pacientka utrpela popáleniny v oblasti chrbta. TASR to dnes potvrdil hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. Stav ženy je podľa jeho slov stabilizovaný."Pravdepodobne vo štvrtok (19.10.) bude prevezená na doliečenie na košickú kliniku popálenín. Stav dieťaťa hneď po pôrode bol dobrý. Neskôr sa však prejavili problémy s dýchaním a preto bolo preložené na vyššie košické pracovisko. Tieto komplikácie boli spôsobené predčasným pôrodom, nie samotnou neželanou udalosťou," uviedol Kráľ. Momentálny stav dieťaťa je podľa neho dobrý a stabilizovaný.Nemocnica aktuálne overuje všetky možné príčiny nešťastnej udalosti. "Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by použité medicínske prístroje mali technickú poruchu, alebo že by boli zanedbané štandardné postupy pri vykonanej operácii. Aj keď sú takéto prípady neobvyklé, vieme, že sa občas stávajú. Naším cieľom je zistiť príčinu a podľa toho prípadne prijať nápravné opatrenia," konštatoval hovorca.O incidente informovala televízia JOJ s tým, že žena má popáleniny na 30 percentách tela. Uviedla to jej matka, ktorá bola ako lekárka pri pôrode. Dvadsaťosemročná Marta je prvorodičkou.