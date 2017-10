Držiteľom Bookerovej ceny za literatúru 2017 sa stal George Saunders

Na snímke najnovší víťaz Bookerovej ceny za literatúru George Saunders. 17. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. októbra (TASR) - Víťazom tohtoročnej Bookerovej ceny za literatúru sa stal v utorok večer americký spisovateľ George Saunders. Ocenenie získal za román "Lincoln in the Bardo", ktorý pojednáva o zármutku niekdajšieho prezidenta USA Abrahama Lincolna nad svojím zosnulým mladým synom.Saunders (58) je iba druhým Američanom, ktorý sa stal držiteľom Bookerovej ceny, informuje spravodajská stanica BBC. Ocenenie mu v londýnskom historickom paláci Guildhall odovzdala Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu a manželka princa Charlesa. Cenu sprevádza finančná odmena vo výške 50.000 libier.Ide o Saundersov prvý román; predtým bol spisovateľ známy skôr poviedkami. Knižný príbeh sa odohráva na cintoríne počas jedinej noci. Saunders bol medzi šiestimi nominovanými, ktorých vybrala porota do užšieho kola. "Lincoln in the Bardo" je deviatou knihou tohto rodáka z Texasu žijúceho v New Yorku.