Dúhový pochod je tu a s ním prišla aj výmena názorov

Verejná ochrankyňa práv: Slovensko nerešpektuje práva párov rovnakého pohlavia

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová reční na pochode Dúhový pride 2017. Bratislava, 19. augusta 2017. Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová reční na pochode Dúhový pride 2017. Bratislava, 19. augusta 2017.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ľudia môžu mať rôzne názory k témam, aj k tej o LGBTI komunite. Ale prejavy nenávisti, akých sme svedkami aj v súvislosti s pochodom Dúhový Pride v Bratislave, nemôžu mať v tolerantnej spoločnosti miesto. Tvrdí to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Rovnako poukázala, že menšiny by sa nemali zneužívať na politické ciele.Ústava SR podľa nej chráni práva a dôstojnosť každého človeka. "Osvojiť si tento princíp a brať ho ako samozrejmú súčasť života považujem za jednu z najdôležitejších výziev, bez ktorej sa ako spoločnosť nepohneme ďalej. Stále môžeme mať pritom rôzne názory k rôznym témam, aj k téme LGBTI," napísala dnes na Facebooku.Dnešný Dúhový Pride vyvolal spor medzi koaličnou SNS a verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou, ktorá pochod verejne podporila a na svojom úrade vyvesila aj dúhovú vlajku. Národniari to označili za zneužívanie právomoci a žiadali ju okamžite zvesiť, čo sa nestalo. Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška to označil za ignoráciu, Patakyová podľa neho hlboko sklamala lídra SNS a predsedu parlamentu Andreja Danka."Predvádzanie sa verejnej ochrankyne práv na Pride, pochode LGBTI komunity, za mlčania (tichého súhlasu) Úradu vlády SR či verejne deklarovaná podpora Mosta-Híd pre takéto správanie sa ombudsmanky (ktoré je v kolízii s dohodami z koaličnej zmluvy) je nielen poburujúce, ale nám tiež otvorilo nový, zásadný ideologický konflikt vnútri koalície - otázku plnenia rozličných požiadaviek LGBTI," napísal dnes na Facebooku. Myslí si preto, že cieľom Smeru-SD a Mosta-Híd nie je stabilizovať súčasnú vládnu zostavu.Dúhový Pride ukazuje podľa Martina Poliačika z SaS nielen na to, že téma práv menšín je dôležitá, ale že spoločnosti na nej záleží. "Že aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí vedia, že inakosť je viac ako v poriadku a je to v skutočnosti niečo, z čoho profitujeme všetci. Že tu chceme žiť vo vzájomnej spolupráci a vážime si jeden druhého," napísal na sociálnej sieti. "Verím, že raz LGBTI nebude musieť byť vôbec témou, ale bežnou súčasťou našich životov," doplnila Lucia Nicholsonová z SaS. Ako podpredsedníčka Národnej rady SR prebrala nad podujatím záštitu."S témou LGBTI treba narábať uvážlivo, lebo má v sebe potenciál vzbudzovať nenávisť. Dúhový pochod je mimo tohto uvážlivého prístupu," uviedol predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Ak muž podľa neho nechce bozkávať ženu alebo žena muža, "tak je im zverená iná úloha ako plodiť deti". "Kresťanskí demokrati nemôžu ustúpiť z ochrany prirodzených zákonov, ochrany manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy a ani neustúpi," dodal.Slovensko nerešpektuje práva párov rovnakého pohlavia, prehliadanie ich existencie v roku 2017 je neakceptovateľné. Povedala to dnes verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na Dúhovom Pride v Bratislave."Toto vyslovujem po analýze Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd," vysvetlila. Slovenská legislatíva neuznáva registrované partnerstvá. Patakyová vidí, že ochrana základných práv týchto ľudí v praxi naráža na prekážky. "Napríklad pri poskytovaní informácií v nemocniciach alebo v školách o deťoch či partneroch. Nemali by sme mať pochybnosti o tom, či je z hľadiska ochrany práv každého človeka prípustné, ak partneri nemajú právo dozvedieť sa o zdravotnom stave partnerky alebo partnera," uviedla.Verejná ochrankyňa práv vidí riešenie týchto každodenných situácií v zákonnej úprave. "Všetko však závisí od racionálneho postoja zákonodarcov," povedala. Vníma, že situácia okolo LGBTI komunity rozdeľuje spoločnosť. Vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia podľa nej nie je pochopený. Verejnosť by sa o to mala snažiť, myslí si."Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vyplýva, že štát sa nesmie zaoberať sexuálnou orientáciou členov rodiny. Preto by mal vytvoriť také právne prostredie, ktoré bude rešpektovať základné právo každej osoby na ochranu súkromia," uviedla ombudsmanka.Patakyovú mrzí situácia okolo vyvesenej dúhovej vlajky na okne jej úradu. Rozčúlilo to stranu SNS, vyzvala ju, aby vlajku stiahla. "Zvesím ju až po skončení Dúhového Pride, nedala som ju na priečelie budovy k slovenskej vlajke," uviedla. Za svojím rozhodnutím si stojí, "pretože je nestranná".Podľa organizátorov by na Dúhovom Pride malo byť do 2000 ľudí. Polícia ich upozornila, že do mesta prišli aj sympatizanti ĽSNS. Organizátori účastníkov vyzvali, aby "neprovokovali a ani sa nedali vyprovokovať". Zóna, kde sa podujatie koná, je uzavretá.Dúhový Pride má podľa organizátorov poukázať na prekážky, ktoré LGBTI komunita zažíva. Takisto chce upriamiť na potrebu uzákonenia partnerských zväzkov ľudí rovnakého pohlavia, aby sa v núdzi vedeli o seba navzájom postarať (dedenie, problémy v prípade choroby jedného z partnerov).Ľudia by gejov a lesby podľa hovorcu Dúhového Pride Martina Macka začali viac akceptovať vtedy, ak by nejakého osobne spoznali. Tvrdí, že to potvrdzujú aj hnutia za práva LGBTI komunity z Ameriky a Európy. Osobne ich podľa jeho slov pozná málo ľudí. "Aj práve preto Pride organizujeme, aby sme sa verejnosti ukázali," povedala Diana Pruchnerovičová, predsedníčka Dúhového Pride v Bratislave."Postoj verejnosti by mohla ovplyvniť aj zmena politickej klímy – aby vrcholní predstavitelia štátu či mesta ukázali, že LGBTI ľudia sú rovnoprávnou súčasťou spoločnosti," uviedol Macko.Účastníci Pride sa po hlavnom programe vydali ulicami mesta.