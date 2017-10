Dukla Trenčín porazila dvadsiatku, Hiadlovský s čistým kontom

Tomáš Hiadlovský Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Dukla Trenčín – HK Orange 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 2. Dlouhý (Mikula), 13. Bezúch (Starosta, Radivojevič), 27. Ölvecký (Starosta, Bezúch), 41. Bezúch (Starosta, Radivojevič), vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: J.Konc, Baluška – Junek, Výleta, 1440 divákov.



Trenčín: Hiadlovský – Starosta, Romančík, Cebák, Frühauf, Holenda, Bohunický, Themár – Bezúch, Ölvecký, Radivojevič – T.Varga, Bulík, Sojčík – Gašparovič, R.Dlouhý, O.Mikula – D.Hudec, J.Pardavý ml., J.Švec – O.Okuliar



HK Orange: Durný – Fereta, Hedera, Dlapka, Švarc, Zeleňák, Matejovič, Krempaský, Hílek – Václav, Kundrík, Jaško – Vašaš, V.Čacho ml., Vybíral – Bjalončík, Tamáši, E.Smolka – Marcinek, Šmida, Musliu



Hlasy po zápase:



Peter Oremus, tréner Trenčína: „Z našej strany bolo od rána vidieť dobrý prístup k zápasu. Odohrali sme ho kvalitne. Aj toto víťazstvo si veľmi vážime. Poraziť dvadsiatku nebolo jednoduché. Odohrali sme kvalitný zápas. Som spokojný s prístupom celého mužstva.“



Ernest Bokroš, tréner Orange 20: „Žiaľ, vedeli sme, že ideme hrať ťažký zápas k lídrovi. Som sklamaný, pretože sme hrali príliš ustráchane. Rýchlo sme inkasovali gól, čo nás poznačilo. Keď Dukla strelila druhý gól, upokojila sa. Nedokázali sem sa presadiť, neboli sme korčuliarsky aktívni.“



Trenčín 12. októbra (TASR) - Do trenčianskej bránky sa po prvý raz v sezóne postavil brankár Hiadlovský. Dukla nechcela ponechať nič na náhodu a proti svižne hrajúcej dvadsiatke sa rýchlo dostala do vedenia. V 2. min prenechal Mikula puk Dlouhému a jediný legionár v drese Trenčína otvoril pohotovou strelou skóre. Už o minútu mohli viesť domáci dvojgólovým rozdielom, lenže prihrávka Šveca na Pardavého bola pridlhá. Aktivita lídra pokračovala a v 13. min pridal aj druhý gól. Starostovu strelu od modrej tečoval pred Durným Bezúch a bolo 2:0. V 16. min mohol pridať tretí gól opäť Bezúch, no nenamieril presne.Úvod druhej tretiny patril mladíkom. Tí si vypracovali niekoľko šancí. Dlapkovo zakončenie zachránil Hiadlovský a Vibíralova strela iba tesne minula pravú tyč. Gól napokon padol na opačnej strane. Starostov nahadzovaný puk usmernil za Durného chrbát Ölvecký. Mladíci boli aktívni, ale na gól im to nestačilo ani v prostrednej časti hry. Aj úvod poslednej tretiny patril Trenčanom. Tí už po 27 sekundách pridal štvrtý presný zásah. Po Starostovej strele sa k odrazenému puku dostal Bezúch a nechytateľným zakončením upravil už na 4:0. Mladíci sa napriek nepriaznivému stavu snažili o otvorený hokej a hoci šance nepribúdali, hral sa ľúbivý hokej. Desať minút pred koncom zápasu mohol hetrik skompletizovať Bezúch. Jeho pokus však Durný zlikvidoval. Záverečná desaťminútovka sa už iba dohrávala a Dukla bez väčších problémov zvíťazila aj v jedenástom zápase sezóny.