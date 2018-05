Dvaja Severokórejčania ušli do Južnej Kórei, KĽDR hovorí o únose

Severokórejský vodca Kim Čong-un prichádza na slávnostné otvorenie novej rezidenčnej oblasti v Pchjongjangu 13. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 19. mája (TASR) - Dvaja Severokórejčania ušli v sobotu ráno miestneho ráno času do Južnej Kórey. Hranice oboch štátov prekročili v malom člne cez Žlté more, informovala agentúra Johnap s odvolaním sa na vládne zdroje.Tie pôvodne tvrdili, že ide o štyridsiatnikov - jedného vojaka a jedného civilistu. Neskôr však oznámili, že obaja muži sú civilisti.Podľa predstaviteľa ministerstva obrany posádka plavidla juhokórejského námorníctva narazila na drevenú loď s oboma mužmi severne od ostrova Pengnjong ležiaceho neďaleko západnej časti medzikórejských námorných hraníc. Muži vojakom povedali, že chcú prebehnúť do Južnej Kórei.Po prebehlíkov následne prišla loď juhokórejskej pobrežnej stráže, ktorá ich v meste Inčchon odovzdala agentom juhokórejskej tajnej služby na výsluch.Severná Kórea v sobotu večer vyzvala na prepustenie oboch Severokórejčanov. Štátna tlačová agentúra KCNA citovala nemenovaného hovorcu Severokórejskej spoločnosti Červeného kríža, podľa ktorého boli muži "násilím unesení".Ide o prvé narušenie medzikórejských hraníc od aprílového summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a juhokórejského prezidenta Mun Če-ina. Vlani v novembri bol pri úteku cez demilitarizovanú zónu, ktorá oddeľuje oba kórejské štáty, zranený severokórejský vojak.Do Južnej Kórey prebehlo od konca kórejskej vojny v roku 1953 už viac ako 30.000 Severokórejčanov, ktorí vo svojej vlasti trpia najčastejšie hladom alebo sú vystavení politickému útlaku. Väčšina prebehlíkov však volí trasu cez Čínu.