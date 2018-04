Dve tretiny vozidiel v Nemecku budú mať aj v roku 2040 spaľovací motor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanover 16. apríla (TASR) - Dve tretiny vozidiel v Nemecku budú mať aj v roku 2040 stále spaľovací motor a približne 20 % vozidiel by mohlo jazdiť na elektrinu. Uviedla to v pondelok vo svojej prognóze ropná spoločnosť ExxonMobil.Dôvodom vysokého podielu spaľovacích motorov v sledovanom období bude nákladná doprava. Autá prevážajúce tovar sa podieľajú zhruba 25 % na celkovom objeme dopravy v Nemecku, takže spaľovacie motory, a to ako dieselové, tak benzínové, budú mať aj v nasledujúcich pár dekádach stále prevahu na nemeckých cestách.Florian Barsch, šéf nemeckej divízie ExxonMobil, zároveň predpovedal, že dopyt po energiách v najväčšej európskej ekonomike sa v nasledujúcich desaťročiach zníži napriek hospodárskemu rastu vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.Zemný plyn a ropa však budú mať aj naďalej najväčší podiel na trhu s energiou aj po roku 2030, a to vyše 60-%, dodal.