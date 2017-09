Dvojgólový návrat Ronalda, Zidane: Vždy skóruje, keď to potrebujeme

Na snímke hráč hráč Realu Cristiano Ronaldo oslavuje svoj gól v zápase H-skupiny Ligy majstrov vo futbale Real Madrid - APOEL Nikózia v Madride 13. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: TASR

Madrid 14. septembra (TASR) - Hlavnou udalosťou stredajšieho súboja H-skupiny Ligy majstrov 2017/18 medzi Realom Madrid a APOEL Nikózia bol dvojgólový návrat portugalského futbalistu Cristiana Ronalda do základnej zostavy "bieleho baletu".Ronaldo dostal po augustom stretnutí španielskeho Superpohára dištanc na päť duelov. Suspendovali ho za vylúčenie v zápase a za strčenie do hlavného rozhodcu Ricarda de Burgosa Bengoetxeu po druhej žltej karte. Trest sa však nevzťahuje na zápasy v pohárovej Európe, preto mohol kanonier Realu výraznou mierou pomôcť k návratu na víťaznú vlnu.Úvodný krok na ceste za obhajobou trofeje urobili zverenci trénera Zinedina Zidana v 12. minúte, keď po prihrávke Garetha Balea otvoril skóre práve Cristiano Ronaldo. Druhý gól pridal portugalský reprezentant z pokutového kopu a tri body pre domácich zabezpečil po efektných nožničkách Sergio Ramos.vyjadril sa po stretnutí Ronaldo. V LM má už na svojom konte 107 presných zásahov.Španielsky tím potvrdil pozíciu papierového favorita, Cyperčanov pustil len k jednej strele na bránku.citoval portál uefa.com trénera APOEL-u Giorgosa Donisa.Realu sa podarilo skórovať v 37. domácom zápase LM za sebou, po dvoch ligových remízach to môže byť pre zverencov Zinedina Zidana vítaný impulz.povedal po zápase francúzsky kormidelník.