Dvojnásobná olympijská šampiónka Hilgertová ukončila kariéru

Štěpánka Hilgertová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 19. októbra (TASR) - Česká legenda vodného slalomu Štěpánka Hilgertová ukončila vo veku 49 rokov profesionálnu kariéru. Na konci októbra jej skončí pracovný pomer v pražskej Dukle a ďalej chce súťažiť už iba na amatérskej úrovni.Od novembra začne dvojnásobná olympijská šampiónka pracovať v banke v odbore vzdelávacích a spoločenských akcií. Trénovať bude ako amatérka. Ak sa by sa rozhodla na jar opäť pretekať, tak už len na amatérskej úrovni. "Záležať bude na tom, či ešte medzi bránkami budem mať dobrý pocit a v hlave chuť postaviť sa na štart. Ak sa chuť nedostaví, tak už súťažiť nebudem," uviedla úspešná kajakárka pre české médiá.Hilgertová štartovala na šiestich olympijských hrách od Barcelony 1992 po Londýn 2012. Zlaté medaily získala na OH 1996 v Atlante a o štyri roky neskôr v Sydney. Okrem toho má v zbierke aj dva tituly majsterky sveta. Na jar tohto roka sa v kvalifikačných pretekoch neprebojovala do reprezentačného tímu pre vrcholné podujatia, ako náhradníčka sa však predstavila na ME, kde vypadla v kvalifikácii.