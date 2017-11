Dynamo do play off, Atalanta ani AC Miláno nevyužili šancu na postup

Radosť futbalistov Dynama Kyjev Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumáre 4. kola skupinovej fázy EL UEFA 2017/2018:

A-skupina:



Slavia Praha - FC Villarreal 0:2 (0:1)

Góly: 15. Bacca, 89. Deli (vlastný)

/Miroslav Stoch odohral celé stretnutie, Jakub Hromada hral do 46. min., Dušan Švento (všetci Slavia) pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí/



Maccabi Tel Aviv - FK Astana 0:1 (0:0)

Gól: 58. Twumasi



B-skupina:

Partizan Belehrad - Skënderbeu Korcë 2:0 (1:0)

Góly: 39. Tošič, 66. Tawamba



Young Boys Bern - Dynamo Kyjev 0:1 (0:0)

Gól: 70. Bujalskyj



C-skupina:

Basaksehir Istanbul - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Góly: 90.+4 Višča - 47. Grillitsch



Ludogorec Razgrad - Sporting Braga 1:1 (0:0)

Góly: 69. Marcelinho - 83. Fransergio



D-skupina:

HNK Rijeka - Austria Viedeň 1:4 (0:1)

Góly: 61. Pavičič - 41. a 62. Prokop, 73. Serbest, 83. Monschein, ČK: 72. Mišič (Rijeka)



AEK Atény - AC Miláno 0:0



E-skupina:

Olympique Lyon - FC Everton 3:0 (0:0)

Góly: 68. Traore, 76. Aouar, 88. Depay, ČK: 80. Schneiderlin (Everton) po 2. ŽK



Apollon Limassol - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

Góly: 90.+4 Zelaya - 35. Iličič (z 11 m)



F-skupina:

FC Kodaň - FC Zlín 3:0 (1:0)

Góly: 49. a 90.+2 Verbič, 40. Lüftner

/Denis Vavro odohral celé stretnutie, Ján Greguš (obaja Kodaň) pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí - Róbert Matejov (Zlín) bol na lavičke náhradníkov/



Lokomotiv Moskva - Šeriff Tiraspoľ 1:2 (1:1)

Góly: 26. Farfan - 41. Badibanga, 59. Brezovec

Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti Dynama Kyjev si vo štvrtok predčasne zaistili postup do vyraďovacej fázy Európskej ligy UEFA 2017/2018. V stretnutí 4. kola B-skupiny zvíťazili na ihrisku Young Boys Bern 1:0.Ukrajinské mužstvo to malo vo vlastných rukách, v prípade svojho víťazstva sa nemuselo spoliehať na druhý výsledok skupiny. Pokiaľ by však Partizan Belehrad remizoval so Skënderbeu Korcë (2:0), zabezpečilo by si v predstihu aj prvenstvo v tabuľke. Dynamo sa stalo účastníkom play off ako jediné v prvom balíku štvrtkových zápasov. Atalante Bergamo prekĺzol postup vyrovnávajúcim gólom na 1:1, ktorý inkasovala od Apollonu Limassol až v nadstavenom čase. Pritom jej v E-skupine zahrala do karát jasná prehra Evertonu v Lyone 0:3. Hralo sa v Nikózii na cyperskom národnom štadióne, nie v domovskom stánku Apollonu.Šancu na spečatenie šestnásťfinálovej miestenky nezužitkoval ani ďalší taliansky zástupca AC Miláno. Duel na pôde AEK Atény sa skončil bezgólovou remízou, hosťom by postačilo víťazstvo akýmkoľvek pomerom. Pred zápasom sa v uliciach gréckej metropoly pobila približne 100 fanúšikov oboch klubov. Násilnosti vypukli, keď asi 50 gréckych chuligánov v kuklách ozbrojených raketami a drevenými palicami nastúpilo do vlaku a na stanici blízko štadióna zaútočilo na 60 talianskych priaznivcov. Podľa miestnej polície sa pri bitke poškodili dva vozne.