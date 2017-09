ECB nezmenila kľúčové úrokové sadzby ani program nákupu aktív

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 7. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) dnes podľa očakávania ponechala kľúčové úrokové sadzby na rekordne nízkej úrovni a nezmenila ani program nákupu aktív.Rada guvernérov na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že kľúčový úrok zostáva na úrovni 0 %, depozitná sadzba na úrovni -0,40 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %. ECB drží tieto sadzby bez zmeny už 12 mesiacov po sebe.Vo vyhlásení ECB sa uvádza, že kľúčové úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach dlhšie obdobie, dlhšie ako program nákupu aktív.ECB zároveň oznámila, že ani jej program kvantitatívneho uvoľňovania (QE) sa nemení a aj naďalej investuje do nákupu dlhopisov eurozóny 60 miliárd eur mesačne. Program zatiaľ platí do decembra 2017, ale v prípade potreby ho môže banka predĺžiť.Trhy teraz vyčkávajú na tlačovú konferenciu prezidenta ECB Maria Draghiho, na ktorej by mohol naznačiť, ako sa bude ďalej vyvíjať QE, či začne banka s jeho utlmovaním už v októbri alebo to odloží na neskôr.