ECB žiada právo zmraziť prevody ohrozených bánk

Frankfurt nad Mohanom 25. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje nové právomoci, ktoré by jej umožnili zmraziť platby ohrozených bánk. Ako povedala hlavná supervízorka ECB Daniele Nouyová, mohli by tak zabrániť fatálnemu poklesu likvidity.Schopnosti ECB otestovali predchádzajúce mesiace, keď viaceré veľké banky nedokázali zvládnuť rýchle prevody. Príkladom je španielska Banco Popular, ktorá skolabovala po tom, čo len v priebehu niekoľkých dní prišla o celú likviditu. Grécko aj Nemecko môžu zmraziť bankové prevody, Španielsko však tieto pravidlá nemá. ECB preto chce jednotné pravidlá pre celú eurozónu.napísala v liste poslancom Európskeho parlamentu.ECB sa obáva absencie účinných intervenčných nástrojov, ktoré by zabránili začarovanému kruhu, ak banka ešte nebola oficiálne označená za rizikovú. Zmrazenie prevodov by mohlo banke zachovať aspoň časť likvidity a umožniť úradom vyriešiť jej situáciu, alebo zabezpečiť záchranu.