Ecclestone by mohol odstúpiť z pozície šéfa F1 už tento týždeň

Berlín 23. januára (TASR) - Šéf F1 Bernie Ecclestone možno opustí svoju pozíciu už tento týždeň po tom, ako americký mediálny koncern Liberty Media skompletizuje kúpu majoritného podielu v prestížnom motoristickom športe.Osemdesiatšesťročný funkcionár viedol F1 dlhých 40 rokov, no Liberty Media nedávno oznámil, že novým riaditeľom sa stane Chase Carey a plánuje vytvoriť ešte jednu exekutívnu pozíciu pre marketing a sponzorstvo. To by znamenalo, že Ecclestone príde o svoje silné postavenie.Svetová motoristická rada FIA minulý týždeň schválila transakciu, ktorou sa väčšinovým majiteľom F1 stane Liberty Media. K dokončeniu celej investície chýbajú už len menšie detaily. Podľa agentúry AP zaplatil koncern za podiel 4,4 miliardy amerických dolárov. Spoločnosť magnáta Johna Malonea už v septembri odkúpila od doterajšieho vlastníka, investičnej spoločnosti CVC Capital Partners, prvú časť podielu vo výške 18,7 percenta a teraz nič nebráni, aby sa celý obchod v prvom štvrťroku dokončil. Liberty Media má dohromady získať 35,3 percenta a celkovo ju to bude stáť osem miliárd USD. Zvyšných približne 65 percent dokopy vlastnia napríklad americká firma Waddell & Reed (cca 20,9 percenta), Ecclestone (5,3) a firma jeho rodiny Bambino Trust (8,5) či FIA (1,0).