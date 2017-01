Egypt zatiaľ neodovzdá ostrovy Saudskej Arábii, zasiahol Najvyšší súd

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 16. januára (TASR) - Najvyšší správny súd v Egypte zastavil dnes plány vlády prezidenta Abdala Fattáha Sísího, ktorá nedávno odsúhlasila odovzdanie dvoch ostrovov v Červenom mori Saudskej Arábii.Sudca Ahmad Šázilí prečítal verdikt, podľa ktorého sú ostrovy Sanáfír a Tírána zostanú pod správou Káhiry. Súd tak zamietol odvolanie Sísího vlády.Ide o rozhodnutie, ktorým sa pravdepodobne prehĺbi napätie medzi Egyptom a Saudskou Arábiou, komentovala kauzu agentúra AP.Egyptský súd nižšej inštancie zrušil ešte vlani v júni dohodu o územnom vyrovnaní medzi Egyptom a Saudskou Arábiou, na základe ktorého by Káhira musela Rijádu odstúpiť túto dvojicu strategicky významných ostrovov v Červenom mori. Vláda sa vtedy proti tomuto rozhodnutiu odvolala na najvyšší správny súd.Egyptská vláda v minulosti argumentovala, že ostrovy boli vždy súčasťou Saudskej Arábie a Rijád ich iba v roku 1950 zveril do správy Egypta, aby zabezpečil ich ochranu. Podľa kritikov sa Káhira za peniaze vzdáva vlastného územia.Dosiahnutie dohody oficiálne oznámili vlani v apríli počas návštevy saudskoarabského kráľa Salmána v Káhire, keď tento monarcha ohlásil mnohomiliardovú pomoc Egyptu. Podpis dohody vtedy vyvolal v krajine najväčšie demonštrácie proti prezidentovi Sísímu od jeho nástupu do úradu.Rijád je hlavným finančným podporovateľom Egypta od roku 2013, keď Sísí ešte ako minister obrany viedol vojenský prevrat proti islamistickému prezidentovi Muhammadovi Mursímu.