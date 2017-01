EK navrhla prísnejšiu ochranu súkromia pri elektronickej komunikácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. januára (TASR) – Návrh na väčšiu ochranu súkromia pri elektronickej komunikácii dnes predstavila Európska komisia (EK). Prísnejšie pravidlá pri ochrane dát by sa mali podľa EK týkať všetkých poskytovateľov elektronickej komunikácie vrátane populárnych aplikácií inštitúcií EÚ. Obsahom návrhu je aj nový prístup k medzinárodnému prenosu osobných údajov.vysvetlil prvý podpredseda EK Frans Timmermans.Eurokomisár pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip si od navrhovaného nariadenia sľubuje posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh, ale aj posilnenie ochrany spotrebiteľov pri zachovaní priestoru pre firmy na inovácie.zhrnula eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.Navrhované nariadenie stanovuje, že zachovávanie dôvernosti obsahu e-mailov a iných správ by po novom mali okrem tradičných telekomunikačných operátorov dodržiavať aj ostatné firmy a aplikácie, napríklad Facebook, Gmail alebo WhatsApp.Reformou súčasného nariadenia chce EK dosiahnuť jednotné európske pravidlá pri ochrane obsahu elektronickej komunikácie, ktoré budú platiť pre všetkých ľudí a firmy pôsobiace v EÚ. Zachovávanie súkromia sa nebude týkať len obsahu, ale aj odvodených informácií, napríklad miesta a času odosielania správ. Dáta by mali byť anonymizované a vymazané, ak spotrebiteľ nedá súhlas na ich uchovávanie. Výnimkou sú dáta nevyhnutné pri účtovných transakciách.Ak na druhej strane spotrebiteľ dá súhlas na spracovávanie komunikačných dát, firmy ich budú môcť použiť na ponuku ďalších služieb.Nariadenie upravuje pravidlá týkajúce sa súborov cookie. Tie si na určitý čas ukladajú internetové stránky, aby si uchovali informácie o krokoch a preferenciách používateľov, ktorí ich neskôr nemusia opätovne uvádzať. Po novom by mali mať spotrebitelia väčšiu kontrolu nad tými súbormi cookie, ktoré môžu zasahovať do súkromia. Súhlas používateľov nebude potrebný napríklad pri súboroch, ktoré merajú napríklad len počet návštevníkov stránky.Navrhované nariadenie zakazuje nevyžiadanú elektronickú poštu, a tiež neželané textové správy a telefonáty, ak na ne spotrebiteľ nedá súhlas. Dáva členským štátom možnosť odmietať marketingové telefonáty s tým, že telefonickí predajcovia by museli zobrazovať svoje číslo, prípadne by malo špeciálne predčíslie.Vynucovanie dodržiavania uvedených pravidiel EK zveruje zodpovedným úradom v národných štátoch. Revidované nariadenie ukladá inštitúciám EÚ povinnosť, aby rovnako dodržiavali tieto pravidlá.Návrh EK sa týka aj medzinárodného prenosu osobných údajov. Eurokomisia mieni dosiahnuť dohodu o voľnom prenose daných údajov s kľúčovými svetovými obchodnými partnermi, ktorí majú podobne nastavenú legislatívu pri ich ochrane. Pri štátoch s odlišnou ochranou osobných údajov navrhuje alternatívne mechanizmy.Navrhované opatrenie teraz smeruje do Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré rozhodnú či a v akej podobe ho schvália. EK na obe inštitúcie apeluje, aby legislatívu stihli schváliť a uviesť do platnosti do mája 2018.