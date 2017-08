Ekologická preprava tovaru s DPD

Foto: DPD Foto: DPD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (OTS) - Ekologicky zmýšľajúcim firmám a internetovým obchodom záleží na tom, aby bola aj preprava ich tovaru šetrná k životnému prostrediu. Využiť môžu služby spoločnosti DPD, ktorá sa zameriava na neutralizáciu dopadu svojho podnikania na životné prostredie. Vďaka korporátnemu programu DPDgroup, DrivingChange™, je každý balík doručovaný cez DPD uhlíkovo neutrálny.DPD, člen skupiny DPDgroup, je kuriérskou spoločnosťou a teda až 90 % emisií, ktoré vytvára, produkujú vozidlá prepravujúce balíky. Napriek tomu sa DPDgroup rozhodla, že vzniknutú uhlíkovú stopu zneutralizuje. Spoločnosť počas celého roka meria svoj vplyv na životné prostredie a množstvo oxidu uhličitého (CO2), ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske doručovacie vozidlá pri preprave zásielok. Meria aj oxid uhličitý (CO2), ktorý sa do ovzdušia vylúči pri leteckej preprave balíkov doručovaných mimo Európy. Okrem toho vyhodnocuje zaťaženie životného prostredia spojené s prevádzkou pobočiek DPD pri ich bežnej pracovnej činnosti.Namerané množstvo CO2 vylúčeného do ovzdušia následne DPDgroup neutralizuje prostredníctvom šiestich environmentálnych projektov, ktoré financuje. Jedným z nich je projekt čistenia vzduchu od metánu vo Veľkej Británii a Nemecku, ktorý je súčasťou širšieho úsilia o revitalizáciu opustených ťažobných lokalít. Ďalším projektom financovaným DPDgroup je projekt zameriavajúci sa na zhromažďovanie toxických plynov, ktoré sa tvoria z nahromadeného odpadu na skládke v Českej republike. Tieto plyny sú horľavé a môžu byť využité ako sekundárna energia v podobe paliva alebo elektriny.Okrem kompenzácie CO2 vylúčeného do ovzdušia sa kuriérska spoločnosť DPD zameriava aj na priame znižovanie tvorby emisií. DPD je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila do dennej prevádzky elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi, špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.