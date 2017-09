Ekonóm a politik Rudolf Filkus by sa dožil deväťdesiatky

Rudolf Filkus, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Slovenský ekonóm a ponovembrový politik Rudolf Filkus by sa v sobotu 2. septembra dožil 90 rokov.Narodil sa 2. septembra 1927 v Bratislave. Po štúdiu na Obchodnej akadémii v Bratislave absolvoval štúdium na Vysokej škole hospodárskych vied (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave. Najskôr pracoval ako plánovač. Ako vedecký pracovník sa v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) uplatnil v rokoch 1953-1972, v rokoch 1972-1984 pôsobil vo Výskumnom ústave cenovom, neskôr pracoval v Ústrednom ústave národohospodárskeho výskumu v Bratislave. V rokoch 1990-1992 pracoval ako vedúci vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, ktorý od roku 1991 do roku 1993 fungoval pod názvom Ústav ekonomickej teórie SAV.Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václav Havel vymenoval Rudolfa Filkusa v roku 1991 za vysokoškolského profesora pre odbor financie.V období po Nežnej revolúcii nastúpil v januári 1990 v rámci procesu kooptácie ako poslanec do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR. Vo FZ ČSFR zotrval do parlamentných volieb v roku 1992. Od júna 1990 zastával post ministra pre plánovanie v slovenskej vláde, od septembra 1990 do augusta 1991 pracoval na poste ministra pre hospodársku stratégiu. V poslednej federálnej vláde ČSFR sa po voľbách v roku 1992 stal jej prvým podpredsedom a pôsobil v nej až do zániku ČSFR.Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) v roku 1993 bol prvým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Rakúskej republike. Od marca do decembra 1994 pôsobil vo funkcii ministra financií SR. Poslancom Národnej rady (NR) SR za Demokratickú úniu Slovenska bol od novembra 1994 do polovice mája 1997, neskôr pôsobil ako nezávislý poslanec. Od 19. novembra 1997 do 26. septembra 1998 zastával funkciu podpredsedu NR SR.Pôvodne sa politicky angažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN). Po vzniku Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) sa v roku 1991 stal predsedom Rady HZDS. V roku 1993 ho z hnutia vylúčili. V rokoch 1994-1997 bol členom Demokratickej únie Slovenska.Ekonóm a politik Rudolf Filkus bol autorom niekoľkých knižných prác a mnohými odbornými štúdiami a článkami prispel do domácich i zahraničných odborných časopisov.Rudolf Filkus zomrel 17. decembra 2013 v Bratislave.