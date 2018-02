Ekonóm Roubini tvrdí, že praská matka všetkých bublín

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. februára (TASR) - Od začiatku tohto týždňa prišla najznámejšia digitálna mena bitcoin o viac ako tretinu svojej hodnoty. V piatok (2.2.) stál jeden bitcoin menej ako 8000 USD (6421,06 eura).Americký ekonóm Nouriel Roubini predpovedá, že v Spojených štátoch dôjde aj k prasknutiu bubliny s nehnuteľnosťami.Pokles hodnoty bitcoinu sa v piatok zrýchlil. Napoludnie sa hodnota kryptomeny znížila voči štvrtku (1.2.) o 15 %. Potom sa na krátky čas dostala pod hranicu 8000 USD. Neskôr došlo k novým výkyvom. Bitcoin sa znovu dostal nad 8000 USD.Hodnota bitcoinu sa znížila aj v takzvanej 200-dňovej línii. Tento ukazovateľ je pre investorov dôležitý pre stabilnosť meny. Ukazuje, aký je trend jej kurzu. Ak ho digitálna mena nedokáže udržať, experti predpokladajú, že bude aj naďalej oslabovať.Najväčšia bublina v dejinách ľudstva, matka všetkých bublín teraz praská, takto Roubini komentoval najnovší kurzový vývoj bitcoinu. Podľa neho je to, čo teraz zažívame, najväčšie prasknutie bubliny v histórii, väčšie než bol krach tulipánovej hystérie v 17. storočí.Roubini upozornil na seba pred rokom 2008, keď predpovedal krach nepretržitého rastu cien nehnuteľností v Spojených štátoch.Roubini už v roku 2014 varoval pred investíciami do bitcoinu. Vtedy sa kurz bitcoinu prepadol z 800 na 300 USD. Na jeseň 2017 začala hodnota tejto digitálnej meny prudko rásť. V polovici decembra dosiahla rekord, keď jeden bitcoin stál takmer 20.000 USD. Odvtedy začal jej trend klesať.(1 EUR = 1,2459 USD)