Ekonomické inštitúty v Nemecku zvýšili prognózu hospodárskeho rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. apríla (TASR) - Popredné ekonomické inštitúty v Nemecku zvýšili prognózu rastu najväčšieho európskeho hospodárstva v tomto roku na 2,2 % z predchádzajúcich 2 %. Uviedli to v utorok dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Inštitúty zlepšili aj predpoveď pre rok 2019 a očakávajú expanziu nemeckej ekonomiky o 2 %, namiesto o 1,8 %.Nemecká vláda sa spolieha na predpovede týchto ústavov pri výpočte vlastných odhadov hospodárskeho rastu. Inštitúty oznámia svoje revidované čísla vo štvrtok (19.4.).Zdroje uviedli, že inštitúty boli pôvodne ešte optimistickejšie a počítali so zvýšením výkonu nemeckej ekonomiky v tomto roku až o 2,4 %, ale po slabších výsledkoch v 1. štvrťroku upravili svoju prognózu na 2,2 %.Objednávky na produkty nemeckého priemyslu totiž v januári klesli a vo februári vzrástli len o 0,3 % v dôsledku slabého domáceho dopytu. A priemyselná výroba sa vo februári znížila najstrmšie za viac ako dva roky. Priemysel stratil svoju dynamiku v súvislosti s rastúcou hrozbou protekcionizmu.Ďalšími ukazovateľmi, ktoré naznačili, že nemecká ekonomikabol napríklad neočakávaný medzimesačný pokles exportu vo februári, najstrmší za dva roky, a v dôsledku toho zníženie obchodného prebytku Nemecka.Napriek tomuto oslabeniu ekonómovia aj vláda očakávajú, že na jar hospodárstvo ožije a znova naberie tempo.Výrazné príjmy z daní, rekordný prebytok rozpočtu, pokles nezamestnanosti a nízke úroky z úverov už vlani podporili výdavky nemeckých spotrebiteľov, ktoré vzrástli o 2,2 %.