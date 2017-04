El Clasico bude bez Neymara

Hráč Barcelony Neymar Foto: TASR/AP Hráč Barcelony Neymar Foto: TASR/AP

Madrid 23. apríla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa rozhodol rešpektovať pravidlá a nezaradil brazílskeho útočníka Neymara do kádra pre nedeľňajší šláger 33. kola La Ligy proti Realu Madrid.Vedenie katalánskeho giganta sa v minulých dňoch obrátilo na tamojší športový súd so žiadosťou o zrušenie suspendácie brazílskeho útočníka, lenže do nedeľňajšieho dopoludnia, t.j. pár hodín pred El Clasicom, nedostalo v tejto veci spätnú väzbu. Vedenie "Barcy" postup tribunálu kritizuje a vyčíta mu, že v zásadnej veci koná pomaly. "Mlčanie" športového súdu súčasne znamená, že Neymar je automaticky suspendovaný až do vynesenia verdiktu a v prípade štartu proti Realu Madrid by klub i hráč znášal dôsledky.Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) zamietla požiadavku Barcelony o "očistenie" jedného z jej kľúčových hráčov vo štvrtok. Neymar dostal dvojzápasový dištanc za sarkastický potlesk smerom k jednému z arbitrov pri prehre 0:2 s Malagou 8. apríla. Okrem toho si už odpykal automatický trest na jedno stretnutie za červenú kartu.Šesť kôl pred koncom najvyššej súťaže zaostáva FC Barcelona za vedúcim Realom Madrid o tri body, mužstvo z hlavného mesta má aj zápas k dobru.