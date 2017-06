EL: Tréner Trenčína Ševela pred Kutaisi: Túžime sa dostať čo najďalej

Na snímke tréner Trenčína Martin Ševela. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

EL UEFA 2017/18 – 1. predkolo – úvodné stretnutie:



AS Trenčín – Torpedo Kutaisi /štvrtok 28. júna, 17.20 h SELČ, Štadión na Sihoti/

rozhodca: Tim Marshall (S.Ír.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčína 28. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín nastúpia vo štvrtok na úvodný zápas 1. predkola Európskej ligy 2017/18 proti gruzínskemu Torpedu Kutaisi (17.20 h) s cieľom postúpiť do ďalšej fázy súťaže. Bude to prvý pohárový duel na Sihoti po pätnástich rokoch.Zverenci trénera Martina Ševelu síce už piaty rok v rade postúpili do jedného z dvoch európskych pohárov, no ani raz nehrali pre zlý stav štadióna na vlastnom ihrisku. Až zajtra sa predstavia proti víťazovi gruzínskeho pohára.povedal Ševela. Deň pred stretnutím bolo voľných ešte približne tisíc lístkov.Štyridsaťjedenročný kormidelník nemôže v úvodnom stretnutí počítať s najlepším strelcom tímu Rangelom Jangom. Štrnásťgólový kanonier má reprezentačné povinnosti. Inak je zvyšok tímu pripravený.povedal tréner.Trenčania si uvedomujú, že proti zástupcovi z Gruzínska sú favoriti.doplnil Ševela.Domácu umelú trávu za výraznú výhodu nepovažuje. Rozhodovať budú skôr iné parametre.zamyslel sa Ševela.Skúsenosť na vlastnej koži má s Torpedom Kutaisi Jakub Paur ešte zo žilinského dresu. Šošoni cez neho po výsledkoch 3:0 a 3:3 pred štyrmi rokmi postúpili do 2. predkola Európskej ligy.zaspomínal si niekdajší mládežnícky reprezentant Slovenska.