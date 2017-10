Elektronické zúčtovanie poistného od VšZP sa neobišlo bez problémov

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 17. októbra (TASR) - Pri posielaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) podnikateľom už len do elektronických schránok, s ktorým tento rok začala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), sa objavili problémy. Niektorým sa výsledky ročného zúčtovania zobrazili neskôr, alebo aj vôbec, ako im začal plynúť termín z doručenia. Ten je dôležitý z pohľadu zaplatenia prípadných nedoplatkov.povedala pre TASR jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.Najväčšia zdravotná poisťovňa ubezpečila klientov, že pokiaľ pre oneskorené zobrazenie výsledkov zúčtovania podajú námietky aj po uplynutí 15-dňovej lehoty, bude sa nimi zaoberať.Lehota na úhradu nedoplatkov je podľa zákona 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov, ktorým bol výsledok ročného zúčtovania oznámený. Ak poistenec pohľadávku neuhradí, VšZP pristúpi k jej vymáhaniu prostredníctvom súdneho exekútora. Lehotu na úhradu nedoplatkov z ročného zúčtovania nemožno vzhľadom na to, že vyplýva z legislatívy, podľa VšZP posunúť.Prípad jednej z bratislavských firiem ukázal, že problémy neboli len s neskorším doručovaním, ale aj s doručovaním rozhodnutia samotného. Napriek tomu, že účtovné oddelenie očakávalo výsledky ročného zúčtovania za stovky zamestnancov, žiadne neprišlo. Vo VšZP ho však evidovali ako doručené. Potrebné dokumenty nakoniec získali na pobočke.Problémy s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do e-schránok na slovensko.sk spred niekoľkých týždňov sa podarilo odstrániť optimalizáciou výkonu systému a prevádzkovými opatreniami, potvrdil Martin Kóňa, riaditeľ sekcie komunikácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). V prípade individuálnych problémov odporúča kontaktovať Ústredné kontaktné centrum na +421 2 35 803 083, kde operátori pomôžu vyriešiť každý problém.zhrnul Kóňa.VšZP posielala ročné zúčtovania zdravotného poistenia právnickým osobám už len do elektronických schránok, poštou ich už tento rok nedostali. Týkalo sa to aj fyzických osôb, ktoré si schránku dobrovoľne aktivovali. Štátna poisťovňa bola prvou veľkou inštitúciou, ktorá uskutočnila takúto hromadnú elektronickú distribúciu úradných rozhodnutí poistencom a platiteľom cez Ústredný portál verejnej správy. Výsledky zúčtovania sa posielali približne 80.000 právnickým osobám a 7000 živnostníkom.Elektronické doručenie do e-schránky je nová forma komunikácie so štátom, nahrádza listinnú formu doručovania. Okrem toho, že ľudia by tak nemali čakať na úradoch, prináša aj finančnú úsporu. VšZP v tomto roku vďaka elektronickej komunikácii s platiteľmi usporí 176.000 eur.