Embraco podpísalo so zamestnancami novú kolektívnu zmluvu

Na snímke robotník presúva kompresory v závode na výrobu kompresorov Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, archívne foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Spišská Nová Ves 23. januára (TASR) - Vedenie spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi a miestna odborová organizácia OZ KOVO podpísali v pondelok (22.1.) kolektívnu zmluvu na štyri roky. Podpisu predchádzali zložité rokovania najmä o mzdovej politike na roky 2018 a 2019, s výsledným kompromisom sú spokojné obe strany.konštatoval generálny riaditeľ závodu Marcelo Borba.Najvýraznejšou zmenou v oblasti mzdovej politiky je zavedenie ročného bonusu do výšky 700 eur v tomto roku a do výšky 800 eur v roku 2019. V tejto sume je zahrnutý aj bonus za počet odpracovaných rokov, ktorý spoločnosť zavádza na návrh zamestnancov.dodal Borba s tým, že Embraco pokračuje vo vyplácaní mesačnej variabilnej zložky mzdy pre zamestnancov vo výrobnom procese, ktorú budú môcť sami ovplyvniť svojimi výsledkami. Mesačne si tak budú môcť prilepšiť o ďalších 5 percent z výšky ich základnej mzdy.Navyše spoločnosť doplnila do variabilnej zložky mzdy 15 eur mesačne pre rok 2018 a 30 eur pre rok 2019, kde odmení zamestnanca za vzornú dochádzku. Celkové príjmy zamestnancov v spoločnosti vzrastú podľa Borbu medziročne v priemere o 11 percent v tomto roku a o ďalších 6 percent na budúci rok.zhodnotil pre TASR predseda odborovej organizácie OZ Kovo Juraj Hojnoš.Rokovanie medzi zamestnancami a vedením najväčšieho zamestnávateľa na Spiši trvali niekoľko týždňov a pracovníci výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek nevylúčili ani štrajk. „Keďže sme sa dohodli a kolektívna zmluva je podpísaná, štrajkovú pohotovosť, ktorá trvala od 8. januára, sme odvolali," uzavrel Hojnoš.