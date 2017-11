Enterprise Investors kupuje obchodnú sieť CBA Slovakia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) – Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný investičnou spoločnosťou Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu o kúpe 100 % akcií maloobchodnej siete potravín CBA Slovakia. Informovali o tom vo štvrtok zástupcovia EI.Hodnota transakcie nebola zverejnená. EI v rámci nej poskytne dodatočnú investíciu vo výške 16 miliónov eur na oddlženie a ďalšiu expanziu siete. Transakcia je ešte podmienená súhlasom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 predajní, menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov na západnom a strednom Slovensku. Spoločnosť založil Marián Šufliarsky a ďalej ju rozvinul jeho syn Marián Šufliarsky mladší. V roku 2016 firma dosiahla tržby 130 miliónov eur.zhodnotil Michał Rusiecki, managing partner EI zodpovedný za transakciu.Od roku 1990 investovala Enterprise Investors 173 miliónov eur do piatich spoločností v oblasti maloobchodného predaja potravín v regióne strednej a východnej Európy, vrátane aktuálnej akvizície CBA Slovakia. Je jednou z najväčších spoločností spravujúcich private equity fondy v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 miliardy eur, ktoré doteraz investovali 1,8 miliardy eur do 139 spoločností z rôznych odvetví. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2001 a odvtedy do slovenských firiem investovala 100 miliónov eur.