EP: Reforma ústavy v Turecku povedie k zmrazeniu prístupových rokovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 6. júla (TASR) - Prístupové rokovania s Tureckom by sa mali okamžite zmraziť v prípade, ak sa vláda z Ankary rozhodne zaviesť ústavné reformy v schválenej podobe. Uvádza sa v dnešnom uznesení poslancov Európskeho parlamentu (EP).Europoslanci vyjadrili obavy nad zhoršením situácie v Turecku v oblasti právneho štátu, ochrany ľudských práv, slobody médií a boja proti korupcii a odsúdili tureckým prezidentom opakovane deklarovanú podporu znovuzavedenia trestu smrti. Obnovenie hrdelného trestu by podľa poslancov spochybnilo členstvo Turecka v Rade Európy a viedlo by k okamžitému ukončeniu rokovaní o pristúpení k EÚ.V súvislosti s výsledkom tureckého referenda o rozšírení prezidentských právomocí uznesenie EP vyzýva Európsku komisiu a vlády členských štátov, aby okamžite pozastavili prístupové rokovania s Tureckom, ak sa balík ústavných reforiem bude uplatňovať v nezmenenom znení.Poslanci to uviedli v nelegislatívnom uznesení, ktoré odsúhlasili v pomere hlasov 477 (za): 64 (proti): 97 (zdržalo sa hlasovania). Parlament v tejto súvislosti plánuje na jeseň vyslať do Ankary delegáciu s cieľom obnoviť parlamentný dialóg medzi EÚ a Tureckom.Europoslanci vo svojom výročnom hodnotení tureckého reformného procesu skonštatovali, že rok 2016 bol pre krajinu zložitý, keď sa Turecko muselo vyrovnať s dopadmi vojny v Sýrii, príchodom vysokého počtu utečencov a s pokusom o štátny prevrat. Odsúdili však podľa nich neprimeranú reakciu tureckej vlády, ktorá viedla ku kolektívnemu prepúšťaniu štátnych zamestnancov, likvidácii médií, zatýkaniu novinárov, sudcov, obhajcov ľudských práv a zatvoreniu mnohých škôl a univerzít.Zákonodarcovia podporili návrh eurokomisie na modernizáciu colnej únie EÚ s Tureckom. Zároveň však exekutívu Únie vyzvali, aby do aktualizovanej dohody začlenila doložku o ľudských právach a základných slobodách.Parlament s odkazom na potrebu riešenia cyperskej otázky vyzval Turecko, aby preukázalo aktívnu podporu rýchlemu a úspešnému ukončeniu rokovaní o znovuzjednotení ostrova a aby začalo sťahovať svoje jednotky z Cypru.