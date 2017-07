Erdogan: Nákup systémov S-400 od Ruska nie je dôvodom na znepokojenie

Recep Tayyip Erdogan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 25. júla (TASR) - Nákup raketových kompletov protivzdušnej obrany S-400 od Ruska nie je dôvodom na znepokojenie, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Jeho slová zazneli deň po tom, čo predseda zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Joseph Dunford označil správy médií o zakúpení mobilných systémov S-400 Tureckom zavysvetlil.pýtal sa Erdogan pred novinármi na letisku v Ankare.konštatoval. Podľa jeho slov je pre Turecko dôležité, aby si vybralo subjekt, s ktorým by mohol byť v koprodukcii. Rokovania s Ruskom o kúpe systému súukončené, dodal Erdogan, ktorého citovala agentúra Anadolu.Poradca ruského prezidenta pre vojensko-technickú spoluprácu Vladimir Kožin koncom júna uviedol, že Moskva a Ankara sa síce dohodli na dodávke kompletov S-400, ale Kremeľ ešte neschválil pôžičku.Ako informovala agentúra TASS, S-400 Triumf je najmodernejším raketovým systémom protivzdušnej obrany. Uviedli ho do služby v roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.