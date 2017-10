Erdogan obvinil Mosad zo zapojenia sa do referenda irackých Kurdov

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Teherán 5. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil izraelskú špionážnu službu Mosad, že sa zapojila do minulotýždňového referenda irackých Kurdov o nezávislosti. Erdogan sa tak vyjadril v stredu večer na jednodňovej návšteve Iránu.povedal Erdogan, sediaci vedľa iránskeho kolegu Hasana Rúháního. Turecký líder dodal, že akékoľvek rozhodnutie urobenéTurecko a Irán - spolu s Irakom, ďalšími regionálnymi veľmocami a USA - sa stavajú proti nezávislému kurdskému štátu v severoirackom autonómnom regióne.Izrael, relatívne osamelý v tomto regióne, vyjadril sympatie voči túžbe Kurdov založiť si vlastný štát.uviedol Rúhání. Zároveň sa zaviazal, že bude pomáhať Turecku bojovať proti ozbrojenej Strane kurdských pracujúcich (PKK), teda tureckej zakázanej skupine.Lídri diskutovali aj o vojne v Sýrii. Turecko a Irán sa spolu s Ruskom zúčastňujú na tzv. astanskom procese, ktorého cieľom je zmierniť násilie v Sýrii. Ankara podporuje povstalecké sily, pričom Teherán podporuje sily prezidenta Bašára Asada.Erdogan sa zmienil tiež o. Na mysli mal extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a krídlo al-Káidy v Sýrii, ktorá má pozície na hranici s Tureckom.Turecko a Irán takisto pracujú na dosiahnutí silnejších vzájomných obchodných dohôd, pričom Erdogan vyhlásil, že objem obchodovania oboch susedov dosahuje len tretinu toho, čo si on osobne predstavuje. Dohodli sa na väčšom obchodovaní v miestnych menách.Erdogan sa počas jednodňovej cesty do Iránu stretol aj s najvyšším iránskym lídrom, ajatolláhom Alím Chameneím.Turecký prezident priviedol na návštevu množstvo ministrov.Náčelníci štábov z oboch krajín viedli tento týždeň v Teheráne rozhovory o bezpečnosti, ktoré boli predohrou nadchádzajúcich stretnutí. Je to znak otepľovania vzťahov, aj napriek tomu, že obe krajiny majú rozdielne postoje k niekoľkým kľúčovým otázkam v regionálnej politike, dodáva agentúra DPA.