ÉRSEK: Bez uvoľnenia dlhovej brzdy nemáme na veľké projekty diaľnic

Na archívnej snímke minister dopravy Árpád Érsek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) – Nové súťaže na výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest nemožno podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) vyhlásiť, kým nie sú finančne kryté. Šéf rezortu dopravy preto čakal na to, kým sa v parlamente objaví návrh na odblokovanie zákona o dlhovej brzde, po ktorom by mohol štát takéto projekty financovať z vlastných zdrojov na úkor dlhu.zdôraznil dnes Érsek na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2017 v Bratislave. Nemá však podľa vlastných slov z parlamentu dobré správy o prípadnej podpore takéhoto návrhu.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tvrdí, že na súťaženie je pripravený úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, tiež úsek rýchlocesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany a aj časť severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.Odborníci však upozorňujú, že dlhová brzda nie je prekážkou výstavby diaľnic. Problém vidia v slabej príprave diaľničných projektov, a preto aj keby sa uvoľnila dlhová brzda, nebolo by čo súťažiť.uviedol analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík.Diaľničná spoločnosť má síce podľa neho rozpracované desiatky projektov, do ktorých sa investovali milióny eur. Skutočne dotiahnutá príprava, ktorá by umožnila prikročiť k výstavbe, na ktorú bude treba reálne finančné prostriedky, je podľa Kovalčíka len v dvoch menších projektoch a diaľničiari by podľa neho v horizonte jedného roka boli schopní pripraviť ďalšie dva tiež nie veľké projekty.Obavy zo slabej prípravy projektov v diaľničnej spoločnosti má aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), keďže z NDS za posledný rok odišlo veľa odborníkov na túto oblasť.opísal prezident ZSPS Pavol Kováčik.Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin však oponoval, že projekty sú pripravené.vyčíslil šéf diaľničiarov.Na to, že uvoľnenie dlhovej brzdy na výstavbu diaľnic nie je vhodné, ale ani potrebné, však zároveň upozorňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Bez toho, aby sa dosiahla tretia hranica limitu dlhu, pri ktorej je potrebné podľa zákona uplatniť sankcie, totiž možno podľa Rady do roku 2019 použiť ešte dodatočné prostriedky vo výške 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to predstavuje 4,1 miliardy eur.