Érsék: Je možné začať súťaž na dva úseky rýchlostných ciest

Bratislava 19. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy by mohlo ešte v tomto roku spustiť súťaže na výstavbu dvoch úsekov rýchlostných ciest. Konkrétne na úsek rýchlostnej cesty R2 z Mýtnej do Lovinobane a na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.Na dnešnom stretnutí s novinármi to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že dané úseky sú dostatočne pripravené a môžu sa tendrovať ešte v tomto roku. Ich financovanie by chcel šéf rezortu dopravy zabezpečiť zo zdrojov štátneho rozpočtu.avizoval Érsek. Na druhej strane však podľa neho treba povedať, že na úvod ministerstvo dopravy nepotrebuje všetky peniaze na výstavbu daných úsekov. Potrebné budú postupne počas jednotlivých rokov výstavby.Prvá etapa severného obchvatu Prešova na R4 je dlhá 4,3 kilometra (km) a náklady na jej výstavbu odhaduje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo výške 192 miliónov eur. Úsek R2 z Mýtnej po Lovinobaňu je dlhý 13,5 kilometra (km) a predpokladané náklady na ňu ešte nemajú diaľničiari vyčíslené.vysvetlila pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Okrem týchto dvoch úsekov by však podľa rezortu dopravy malo byť do konca tohto volebného obdobia pripravených na spustenie súťaže aj ďalších sedem úsekov ciest. Len jeden z nich, časť rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Olšany, má však zabezpečené financie. Na tento úsek by totiž podľa ministerstva mohli ísť ešte eurofondové zdroje.Čo sa týka ďalších úsekov, na tie financovanie vyriešené nie je. Ide napríklad o skapacitnenie diaľnice D1 z Bratislavy po Senec či úseky R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou, Kriváň - Mýtna, Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa, a tiež druhá etapa severného obchvatu Prešova na R4.Jednou z možností ich financovania môže byť podľa Érseka uvoľnenie dlhovej brzdy, o ktorom sa hovorilo aj v parlamente. Poslanci na poslednej septembrovej schôdzi prijali uznesenie, na základe ktorého majú rezorty dopravy a financií pripraviť potrebné podklady pre parlamentný finančný výbor a ten následne pripraví novelu ústavného zákona o dlhovej brzde. Diaľničné úseky by tak bolo možné financovať po uvoľnení dlhovej brzdy na úkor vyššieho zadlženia štátu.Na takúto zmenu ústavného zákona je však v parlamente potrebná ústavná väčšina, teda 90 hlasov poslancov. Poslancom vládnej koalície by tak musela pomôcť aj opozícia. Opoziční zákonodarcovia ale s uvoľnením dlhovej brzdy nesúhlasia a za potrebné to nepovažuje ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.Érsek však nevylučuje ani ďalšie formy financovania výstavby diaľnic. Vidí priestor napríklad ešte aj na ďalší PPP projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva). Ten si vie predstaviť pri úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Diskutovať však podľa neho možno aj o ďalších alternatívach.