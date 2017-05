ÉRSEK: Máme v pláne odovzdať tri úseky diaľnic a rýchlostných ciest

Na archívnej snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy má v pláne odovzdať v tomto roku motoristom do užívania tri úseky hotových diaľnic a rýchlostných ciest. Šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) to avizoval vo štvrtok (4. 5.) na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2017 v Bratislave.V polovici mája tohto roku by mali vodiči začať jazdiť po úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša, následne začiatkom júna sa má odovzdať do užívania časť diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, v novembri by to mal byť ďalší úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.Súčasne sa podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jána Ďurišina v tomto roku naplno rozbehla výstavba na úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec a tiež na diaľnici D1 z Budimíra po Bidovce. V druhom polroku 2017 NDS očakáva rozbehnutie výstavby na obchvate Prešova, teda na úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh. "vyčíslil Ďurišin.Čo sa týka výstavby PPP projektu (projektu verejno-súkromného parternstva) obchvatu Bratislavy, teda časti diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, minister dopravy opísal problémy s výkupom pozemkov. Štát nemá vykúpené všetky pozemky a nemá stavebné povolenia. "" priblížil Érsek.Na pozemkoch pod obchvatom chce podľa neho každý čo najviac zarobiť. "Boli tam šikovní ľudia, ktorí vedeli, kde treba kúpiť pozemky," konštatoval. Sú, samozrejme, podľa neho úseky, ktoré sú vysporiadané, ale ako problémové označil napríklad pozemky pod križovatkou Ketelec či pod napojením diaľnice D4 na diaľnicu D1. Avizoval prípadné riešenie problémov s pozemkami na úrovni vlády či parlamentu.