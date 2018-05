Érsek:Niektoré kategórie vozidiel nebudú podliehať technickej kontrole

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Niektoré kategórie vozidiel nebudú podliehať technickej kontrole a ďalším kategóriám sa zvýši frekvencia pravidelnej technickej kontroly na štyri roky. Uviedol to na štvrtkovej Hodine otázok v parlamente minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Tieto zmeny by mali byť účinné od 20. mája tohto roka.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo k zákonu o prevádzke vozidiel v cestnej premávke jedenásť vyhlášok, pričom jedna z nich upravuje aj lehoty technických kontrol, priblížil Érsek. Odpovedal tak na otázku Igora Janckulíka (nezaradený) o tom, v akom stave sú pripravované zmeny periód technickej kontroly najmä pri nebrzdených prívesných vozíkoch, štvorkolkách, motocykloch a hlavne poľnohospodárskych traktoroch.objasnil minister.Zároveň dodal, že motocyklom od 50 do 125 centimetrov kubických (cm3), motocyklom s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojným vozidlám od 750 do 3500 kilogramov (kg) a prípojným vozidlám za traktor od 1500 do 3500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.vysvetlil Érsek. Podľa Janckulíka ide o dobrú správu, i keď len čiastočnú, pretože pri poľnohospodárskych traktoroch by to pomohlo farmárom. Uviedol, že rozumie, že emisné normy nevyhovujú tak, ako by mali.