ÉRSEK: V tendroch by sa mohla najvyššia a najnižšia ponuka vylučovať

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - V súťažiach na diaľničné úseky by sa mohla najvyššia a najnižšia ponuka automaticky vylučovať. Myslí si to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a túto svoju víziu opísal na pondelkovom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré sa koná v Bratislave.uviedol šéf rezortu dopravy. V niektorých štátoch to podľa neho zrejme takto funguje a hovoria o tom aj odborníci.Otázkou však podľa neho je, čo robiť v prípade, keď sa do tendra prihlásia len traja záujemcovia. Tam by vylúčením najvyššej a najnižšej ponuky ostala len jedna.doplnil Érsek.Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin zároveň v pondelok avizoval, že diaľničná spoločnosť by chcela v diaľničných súťažiach okrem ceny používať aj iné kritériá. V spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, ministerstvom dopravy a odbornou verejnosťou preto pripravuje návrh súťažných podkladov, kde okrem ceny budú použité aj ďalšie kritériá.vysvetlil Ďurišin.Myslí si, že správnou kombináciou týchto kritérií sa dosiahne spravodlivá cena, vysoká kvalita diela, zníženie negatívnych dosahov na životné prostredie a tiež zodpovedný projektový manažment stavby tak, aby dielo bolo dokončené v stanovených lehotách a v zodpovedajúcej kvalite.dodal.