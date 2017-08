Érseka má v slovensko-maďarskej komisii pre dopravu nahradiť Stromček

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. augusta (TASR) – Predsedom slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry sa má stať štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Viktor Stromček (Smer-SD). Nahradiť by tak mal terajšieho ministra Árpáda Érseka (Most-Híd). Návrhom rezortu by sa mala na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať vláda.uvádza sa v materiáli.Slovensko-maďarská spolupráca sa podľa MDV rozvíja na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci podpísanej 19. marca 1995 v Paríži. Na jej realizáciu vznikol v roku 1998 mechanizmus pozostávajúci z 11 zmiešaných komisií, pričom v roku 2004 bol rozšírený o 12. komisiu.V súlade s Protokolom medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia základnej zmluvy menujú spolupredsedov slovenskej a maďarskej časti zmiešaných komisií so súhlasom svojej vlády ministri, respektíve vedúci príslušných štátnych orgánov.píše rezort v predkladacej správe.Stromček by mal nahradiť terajšieho ministra Árpáda Érseka, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný na základe uznesenia vlády z 8. júna 2016, kedy zastával post štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.uzatvára MDV.