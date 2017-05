EÚ bude k Británii férová, ale brexit si vyberie daň

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa bude správať férovo k Británii po jej vystúpení z bloku. Ale brexit si vyberie svoju daň a Londýn sa musí pripraviť na to, že jeho vzťahy s EÚ už nebudú také tesné ako doteraz. Uviedla to dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová.Británia koncom marca formálne oznámila svoj úmysel, vystúpiť z EÚ i z jednotného európskeho trhu. Ale zároveň si chce aj po odchode udržať tesné vzťahy s európskym blokom.Merkelová dnes na konferencii rodinných firiem skonštatovala, že ak Británia po vystúpení neakceptuje voľný pohyb osôb, jednu zo základných slobôd EÚ, bude ju to niečo stáť. Kancelárka tak zopakovala stanovisko EÚ, ktorá začiatkom týždňa mierne sprísnila svoj postoj k Británii.Rokovania o brexite sa začnú na budúci mesiac po parlamentných voľbách v Británii, ktoré sa konajú 8. júna.Merkelová v tejto súvislosti skonštatovala, že EÚ bude potrebovať mechanizmy, aby sa vyrovnala so zavedením nových pravidiel v Británii po brexite, ktoré môžu zdeformovať hospodársku súťaž. Kancelárka poznamenala, že Británia si bude môcť zaviesť vlastné normy a pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľov aj životného prostredia po odchode z bloku. Dodala však, že rokovania o obchodnej dohode EÚ s Londýnom sa začnú až po "rozvode", teda po brexite.