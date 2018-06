EÚ dá SR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyše 4,38 mld. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Európska únia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) ráta s financiami pre Slovensko v rokoch 2021 až 2027 vo výške 4,388 miliardy eur, pričom priame platby budú vo výške 2,753 miliardy eur a 1,593 miliardy eur bude smerovať na rozvoj vidieka. Uviedol to v stredu na stretnutí s novinármi v Bratislave Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK.Pre celé spoločenstvo počíta EK v tejto oblasti so sumou 365 miliárd eur, čo by malo zabezpečiť, že SPP zostane politikou, ktorá obstojí aj v budúcnosti, bude naďalej podporovať poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá, stáť na čele trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva EÚ a odrážať ambície EÚ v oblasti starostlivosti o životné prostredie a v oblasti klímy.Podľa Chreneka návrhmi sa členským štátom poskytuje väčšia flexibilita a zodpovednosť pri rozhodovaní o tom, ako a kde investujú svoje finančné prostriedky z SPP, aby dosiahli ambiciózne ciele stanovené na úrovni EÚ v podobe inteligentného, odolného, udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárskeho odvetvia a zároveň zabezpečili spravodlivú a lepšie zacielenú podporu príjmov poľnohospodárov.Hoci, ako uviedol, zdroje EÚ aj v súvislosti s odchodom Veľkej Británie zo spoločenstva, budú nižšie a zároveň pribudli nové priority do ktorých pôjdu zvýšené financie, nemalo by sa to výrazne dotknúť poľnohospodárstva. Počíta sa aj s väčšou účasťou jednotlivých štátov na spolufinancovaní programov s adresnejším zameraním finančných prostriedkov.SPP by sa mala pozitívne prejaviť najmä pre malé a stredné poľnohospodárske podniky, ktoré dostanú vyššiu podporu na hektár. Krajiny budú musieť vyčleniť aspoň 2 % prostriedkov na priame platby na pomoc začínajúcim mladým poľnohospodárom. Tieto nástroje bude dopĺňať finančná podpora na rozvoj vidieka a rôzne iné opatrenia na uľahčenie prístupu k pôde a k prevodom pôdy.