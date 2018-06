EÚ navrhuje vyloďovacie platformy pre migrantov na severe Afriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. júna (TASR) - Európska únia chce už v táboroch na území severnej Afriky monitorovať migrantov v snahe zistiť, či majú nárok na poskytnutie azylu, a zabrániť tým, ktorí tento nárok nemajú, aby sa snažili dostať do Európy cez Stredozemné more. V Bruseli to vo štvrtok uviedol eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos.Podľa eurokomisára Únia chce otvoriť takzvanév krajinách ako Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko, Niger a Tunisko. O tejto iniciatíve by mali na budúcotýždňovom summite EÚ v Bruseli (28.-29.6.) rokovať aj premiéri a prezidenti členských krajín.uviedol Avramopulos počas stretnutia s novinármi. Spresnil, že severoafrické krajiny výmenou dostanú od EÚPriznal tiež, že žiadna z uvedených krajín zatiaľ nepotvrdila, že sa na tomto programe zúčastní.Komisár zároveň predstavil výsledky trojročných snáh európskej migračnej agendy, ktorú exekutíva EÚ navrhla v máji 2015 a ktorá doteraz usmerňovala pokrok v európskej migračnej politike.opísal komisár situáciu pred summitom EÚ. Dodal, že lídri EÚ by sa mali zaviazať k tomu, že do konca roka dosiahnu dohodu o všetkých bodoch spoločného európskeho azylového systému.skonštatoval.