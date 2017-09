EÚ neuznala výsledky komunálnych volieb na Kryme a v Sevastopole

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. septembra (TASR) - Európska únia neuznala výsledky nedeľňajších ruských komunálnych volieb na Kryme a v Sevastopole, ktoré Moskva v roku 2014 anektovala od Ukrajiny. Informovala o tom dnes agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.uvádza sa vo vyhlásení hovorcu tohto diplomatického zboru.V nedeľu 10. septembra sa v krymskom meste Sevastopol po prvý raz v jeho dejinách konali voľby gubernátora. Okrem toho sa v 17 zo 184 tamojších volebných obvodoch konali doplnkové voľby do mestských zastupiteľstiev a v dvoch volebných obvodoch sa uskutočnili voľby do regionálneho parlamentu.Voľby na rozličnej úrovni sa konali v 82 z 85 regiónov Ruska, okrem Petrohradu, autonómnej republiky Ingušsko a Magadanskej oblasti. Šestnásť regiónov si volilo gubernátorov, šesť ďalších si vyberalo členov zákonodarného zboru, zatiaľ čo doplnkové voľby do Štátnej Dumy sa konali v Kingiseppskom rajóne a Brianskej oblasti.Referendum o znovuzjednotení Krymu s Ruskom sa konalo v marci 2014, s vyše 80-percentnou účasťou. Iniciatívu podporilo takmer 97 percent voličov Krymu a 96 percent voličov Sevastopolu. Krátko nato ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvu o zjednotení a parlament v Moskve ju schválil.