EÚ sa zaviazala prijať 25.000 migrantov z Afriky a Blízkeho východu

Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) víta dobrovoľný záväzok členských krajín EÚ prijať v najbližších dvoch rokoch 25.000 utečencov z krajín Afriky a Blízkeho východu. Uviedol to eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos po dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci a spravodlivosť v Luxemburgu.Ide o polovicu z celkového počtu 50.000 migrantov, ktorých Európska komisia navrhla presídliť z tretích krajín v horizonte dvoch rokov. Zámerom je poskytnúť im alternatívu bezpečného a legálneho príchodu do Európy bez rizík stredomorskej cesty.vysvetlil komisár.Avramopulos pred ministrami vyjadril nádej, že do konca októbra sa podarí splniť pôvodný zámer a získať záväzky ďalších krajín pre relokáciu zvyšnej časti legálnych migrantov, nespresnil však doterajšie rozdelenie týchto dobrovoľných záväzkov podľa jednotlivých členských krajín.Francúzsko nedávno oznámilo, že v rámci tohto procesu ponúkne 10.000 miest pre utečencov nachádzajúcich sa na území Nigeru a Čadu, ale aj Turecka, Libanonu a Jordánska. Posledné tri krajiny majú na svojom území najvyšší počet utečencov zo Sýrie.Na rozdiel od povinných relokácií 160.000 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka podľa zámeru zo septembra 2015 ide tentoraz o dobrovoľnú voľbu zo strany členských štátov. Európska komisia v snahe podporiť členské krajiny vyčlenila zo svojho rozpočtu 500 miliónov eur, čo je v prepočte 10.000 eur na jedného legálne prijatého utečenca.V rámci tejto dobrovoľnej schémy sa bude osobitná pozornosť venovať presídlencom z Egypta, Nigeru, Sudánu, Čadu a Etiópie, EK však aj naďalej podporuje relokácie migrantov z Turecka a Blízkeho východu.