EuroGas nateraz neuspel v medzinárodnej arbitráži so SR o mastenec

Bratislava 22. augusta (TASR) - Spoločnosť EuroGas nateraz neuspela v arbitráži so Slovenskom o údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome. Na svojom webe to priznal predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball.povedal pre TASR Rauball.Po podaní žiadosti začne plynúť 120-dňová lehota.dodal Rauball s tým, že do konca týždňa budú známe ďalšie relevantné informácie v tejto kauze a pokiaľ by aj EuroGas celkovo neuspel, chce podať žalobu na americkom federálnom súde proti rakúskej spoločnosti Schmid Industrieholding (SIH) a jeho dcérskej spoločnosti Eurotalc, ktorá je na Slovensku držiteľom licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.zdôraznil Rauball.Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, viackrát odmietol Rauballove obvinenia.uviedol v reakcii pre TASR Schmid.Arbitráž na pôde ICSID sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 2,3 miliardy eur za zmarenú investíciu. Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb.EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.