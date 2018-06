Eurokomisár Oettinger varoval CSU pred stupňovaním sporu s Merkelovou

Na archívnej snímke Günther Oettinger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. júna (TASR) - Nemecký eurokomisár Günther Oettinger varoval v piatok bavorských spojencov spolkovej kancelárky Angely Merkelovej pred ďalším vystupňovaním vnútrokoaličného sporu okolo azylovej politiky. Podľa jeho slov takto oslabujú pozíciu Nemecka v Európskej únii, informuje agentúra AP.Kresťanskociálna únia Bavorska (CSU) sa dostala s Merkelovou do sporu okolo svojej požiadavky, aby niektorých nelegálnych migrantov nevpúšťali cez nemecké hranice. Kancelárka je proti jednostrannému postupu Nemecka a chce nájsťtohto problému.Merkelová sa má snažiť nájsť takéto riešenie do konca júna. V prípade, že sa jej to nepodarí, predseda CSU a minister vnútra Horst Seehofer chce nariadiť vracanie migrantov z hraníc i bez jej súhlasu, čo vyvoláva obavy z rozpadu koalície.Oettinger, člen Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), pre piatkové vydanie denníka Handelsblatt povedal, že jeho kolegovia v Bruseli často chválili jeho krajinu za stabilitu.vyhlásil komisár EÚ pre rozpočet a ľudské zdroje.Piatkové výsledky nového prieskumu medzitým ukázali, že vo svetle tohto sporu si 43 percent Nemcov želá, aby Merkelová odstúpila. Jej zotrvanie na poste kancelárky podporilo 42 percent respondentov.Prieskum inštitútu YouGov tiež ukázal, že takmer tretina opýtaných (32 percent) sa domnieva, že spor by mohol viesť k rozpadu spolkovej vlády. Podľa 31 percent respondentov koalícia vydrží do najbližších riadnych volieb v roku 2021, informovala agentúra DPA.