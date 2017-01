Eurokomisia odobrila Malte energetický plynový projekt

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 11. januára (TASR) - Je to dobrý deň pre Maltu. Týmito slovami ocenil dnes maltský premiér Jospeh Muscat postoj Európskej komisie (EK), ktorá počas pracovného výjazdu do Valletty oznámila, že schválila finančnú pomoc pre energetický projekt na Malte.Muscat doobeda prijal predsedu EK Jeana-Clauda Junckera a členov jeho kabinetu, ktorí prišli na oficiálne otvorenie maltského predsedníctva v Rade EÚ.Exekutíva EÚ oznámila, že v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila maltský plán na prefinancovanie spoločnosti Electrogas Malta, ktorá je prevádzkovateľom elektrárne Delimara zabezpečujúca energiu pre ostrovnú elektrárenskú spoločnosť Enemalta. Ide o opatrenia v podobe kompenzácií za dodatočné náklady pri plnení záväzkov verejného dodávateľa.uviedol premiér na svojom účte na Twitteri.V júni 2016 Malta oznámila plány na podporu elektrárne Delimara a odovzdala ich na posúdenie EK. Projekt zahŕňa vývoj plávajúcich zásobníkov na skvapalnený plyn a nový kombinovaný cyklus plynových elektrární. Zásobníky budú dodávať plyn do novej elektrárne, ako aj do ostatných už existujúcich elektrární na ostrove.Projekt si kladie za cieľ znížiť ceny elektrickej energie, zníženie škôd na životnom prostredí pri výrobe energie a zvýšenie bezpečnosti dodávok prostredníctvom diverzifikácie národného energetického mixu. Projekt čiastočne nahradí existujúcu infraštruktúru pre výrobu elektrickej energie na Malte.Developer projektu a prevádzkovateľ Electrogas Malta Limited bol vybraný na základe výberového zadávacieho konania verejne obchodovateľnej spoločnosti Enemalta s licenciou na výrobu, distribúciu a dodávky elektriny na Malte.