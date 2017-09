Europoslanci chcú po roku 2020 viac peňazí pre program Erazmus

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 14. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes vyzval na výrazné zvýšenie rozpočtu programu Erasmus+ po roku 2020 s cieľom plne rozvinúť jeho potenciál.Europoslanci v prijatom uznesení zdôraznili potrebu výrazne rozšíriť program Erasmus+ po roku 2020 tak, aby sa na ňom mohlo zúčastniť viac ľudí. Najskôr sa však musí výrazne zvýšiť jeho rozpočet a strategickejšie využívať financie.uviedla predsedníčka výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, nemecká poslankyňa Petra Kammerevertová.Podľa poslancov vzniká riziko, že práve kvôli nedostatku financií by mohlo byť veľké množstvo vysoko kvalitných projektov programu Erasmus+ zamietnutých. Vyjadrili tiež námietky voči snahám použiť prostriedky určené na tento program na financovanie nových iniciatív EÚ, napríklad v prospech Európskeho zboru solidarity.Parlament preto odporučil zintenzívniť úsilie členských štátov o uznávanie kreditov Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) získaných počas mobility v rámci programu Erasmus+. Výmenný študijný program by podľa ich názoru mal klásť väčší dôraz na celoživotné formálne i neformálne vzdelávanie a modernizovať odborné vzdelávanie a prípravu tak, aby bolo prístupnejšie a prispôsobené digitálnemu veku.Poslanci EP zároveň vyjadrili podporu dohode so Spojeným kráľovstvom, ktorá by po vystúpení z EÚ mala umožniť pokračovanie mobility študentov a učiteľov.