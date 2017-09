Europoslanci chcú prísnejšie kontroly zbraní vývážaných z krajín EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 13. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v dnešnom uznesení vyzvali na posilnenie kontrol vyvážaných zbraní prostredníctvom kontrolného orgánu EÚ a navrhli sankcie voči členským štátom, ktoré nedodržiavajú minimálne požiadavky v tejto oblasti.Uznesenie vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s pretekmi v zbrojení a s vojenskými prístupmi k riešeniu politických konfliktov.uviedla spravodajkyňa uznesenia, švédska poslankyňa Bodil Valerová. Europarlament chce podľa nej lepšiu kontrolu, sankcie voči krajinám porušujúcim pravidlá a zavedenie zbrojného embarga tam, kde je to potrebné.Parlament skritizoval členské štáty za porušovanie spoločnej pozície Rady EÚ, ale aj za prijímanie odlišných rozhodnutí týkajúcich sa vývozu v zásade podobných zbraní, ktoré sú určené pre podobných užívateľov. Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že iba 20 členských štátov EÚ poskytlo požadované údaje o vývoze zbraní.Nedostatky v tejto oblasti by podľa EP pomohlo odstrániť zriadenie európskeho orgánu na kontrolu zbraní, ktorý by bol pod záštitou šéfky európskej diplomacie. Mal by sa tiež ustanoviť sankčný mechanizmus zameraný voči štátom, ktoré neplnia spoločnú pozíciu Rady EÚ týkajúcu sa kontroly vývozu zbraní; a kritériá, ktoré musia členské štáty pri rozhodnutí o vývoze zbraní vziať do úvahy, treba rozšíriť o riziko korupcie.Medzi odporúčania patrí aj vyššia transparentnosť týkajúca sa vyvážaných zbraní včasným poskytovaním informácií o vývozných povoleniach; a europoslanci do konca roka 2018 navrhujú pretransformovať výročnú správu EÚ o vývoze zbraní na on-line databázu s možnosťou vyhľadávania potrebných údajov.EÚ by zároveň mala zaviesť mechanizmy kontroly po vývoze zbraní s cieľom zaručiť, že nedôjde k ich opätovnému vývozu neoprávneným koncovým užívateľom. Medzi odporúčania sa dostalo aj používanie ozbrojených bezpilotných systémov (dronov) - tie by mali byť na zozname vojenského materiálu, ktorý pri vývoze podlieha kontrole.Poslanci EP v tejto súvislosti zdôraznili, že vývoz zbraní do Saudskej Arábie porušuje spoločnú pozíciu Rady EÚ, a zopakovali výzvu šéfke diplomacie EÚ Federike Mogheriniovej na uvalenie zbrojného embarga na Rijád.EÚ je so svojim 26-percentným podielom na celosvetovom exporte zbraní ich druhým najväčším dodávateľom na svete, hneď po USA (33 percent) a pred Ruskom (23 percent). V roku 2015 EÚ najviac zbraní vyviezla na Blízky východ.